I Pugliesi: popolo di sporcaccioni. Un video in loro soccorso.Campagne come discariche, invase dai rifiuti spesso poi dati alle fiamme. Un fenomeno che purtroppo non risparmia nessun sito, sia questo di particolare pregio, sia già degradato.

Si tratta di un fenomeno che oltre a deturpare l’ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività. Uno scenario che purtroppo diventa sempre più frequente, con il fenomeno che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza. Un problema ambientale, ma dai risvolti che coinvolgono anche la salute dei cittadini, il turismo e l’economia dei territori. La rimozione dei rifiuti ed il loro smaltimento sono a carico degli Enti proprietari delle strade o dei comuni nel cui territorio vengono abbandonati, più raramente a carico dei proprietari dei terreni che, lasciati incustoditi, diventano discariche abusive. Si dice che i rifiuti attirino i rifiuti.

Oltre alla flagranza e al testimone oculare della condotta di abbandono, per l’accertamento dell’illecito non rimane che la videosorveglianza o l’ispezione sul contenuto dei rifiuti.Ma soprattutto sensibilizzare, informare e soprattutto favorire l’utilizzo e il potenziamento dei servizi utili al conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

“Abbandonare non è un opzione. Salva la Puglia”

I Pugliesi: popolo di sporcaccioni. Un video in loro soccorso

Abbandonare i rifiuti in strada, oltre a denotare uno scarso senso civico, è un comportamento che danneggia la comunità sul fronte del decoro urbano ed in termini ambientali ed economici. Si tratta infatti di comportamenti che, oltre a costituire un illecito, aumentano il degrado del proprio territorio.

Rifiuti abbandonati ai lati delle strade o nei campi non sono certo un bel biglietto da visita per una città, grande e piccola che sia, e vanificano gli sforzi di quelle amministrazioni che lavorano per migliorare il decoro urbano e rendere il proprio Comune più accogliente da un punto di vista turistico così da contribuire allo sviluppo dell’economia del territorio.

L’abbandono dei rifiuti rende inoltre più complessa l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti e comporta un aggravio di lavoro che danneggia tutta la comunità dato che inevitabilmente l’aumento dei costi dell’attività di recupero determineranno un aumento dei costi del servizio che si riverseranno sulla Tari.

I Pugliesi: popolo di sporcaccioni. Un video in loro soccorso. Tenere pulito l’Ambiente è un dovere civico, prima che normativo, di ognuno di noi”.