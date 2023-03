Gianni Ciardo: “Una campagna contro gli sporcaccioni”

Una campagna contro gli sporcaccioni è stata promossa dalla Regione Puglia.

Il fenomeno dei rifiuti di ogni genere, abbandonati per strada, nelle campagnae e nei meravigliosi territori come ad esempio la Valle d’Itria, il Salento, il Gargano, è in continuo aumento.

La Regione Puglia ha fatto realizzare un video con I Boomdabash e Gianni Ciardo e la voce dei giovani pugliesi che scendono in campo per contrastare l’abbandono dei rifiuti su spiagge e aree pubbliche del patrimonio naturalistico e culturale pugliese.

ECCO IL VIDEO

L’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale che comporta il rischio di pesanti multe e in alcuni casi è punito con l’arresto.

Abbandonare oggetti o prifiuti, siano essi solidi o liquidi, può costare molto caro al trasgressore. A prescindere dalla grandezza del rifiuto stesso, questo tipo di comportamento è severamente vietato ed è punito con sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali

ECCO A COSA SI INCORRE

una sanzione amministrativa: se il responsabile è un privato ed il materiale abbandonato è di natura domestica;

una sanzione penale: se il responsabile è un’impresa o un ente ed il materiale abbandonato è riconducibile ad attività professionali.

In entrambi i casi si è tenuti a rimuovere ciò che si è abbandonato oltre a ripristinare lo stato dei luoghi deturpati e a smaltire o recuperare i rifiuti.

Sono anche previsti dei divieti specifici, con relative sanzioni, per chi abbandona prodotti da fumo, come ad esempio i mozziconi di sigaretta.

Una campagna contro gli sporcaccioni ma spesso si riesce a trovarli

Molto spesso attraverso oi rifiuti abbandonati si risce a risalire a chi li ha lasciati

Lo spot e la campagna della Regione Puglia è lodevole sperando serva a sensibilizzare esseri che chiamare maiali significherebbe offendere questi ultimi.