Martina Franca – Demoliamo il Colosseo perché è abusivo – storie di pseudo riqualificazioni urbane. Nel lontano 2012 a qualcuno stava antipatico il Colosseo “L’area di Alessandria è sempre stata destinata a essere una terra di confine. … E se ci dicessimo di demolire il Colosseo? Il nome originale è Anfiteatro Flavio, un inutile ecomostro abusivo …Forse…

In tempi più recenti qualcuno sentiva troppo rumore e pertanto rincorrendo alle vie legali ha privato l’uso continuo dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, si quello di Imola. Nel 2016 “Rumore e stress psicofisico”: i residenti chiedono sequestro dell’Autodromo di Imola. Il Fascicolo in procura dopo l’esposto di chi abita in zona. Ma è nato prima l’autodromo delle ville vicine.

A Martina Franca nel 2021 “perché non demolire il campo Tursi e creare un’area polifunzionale?” Oppure demolire le palazzine vicino all’edificio Marconi e realizzare un complesso con felice parco (siccome parchi ne abbiamo pochi e tutti in ottimo stato di utilizzo).

Parma 2023, il conservatorio messo a tacere: “Fa troppo rumore”. L’istituto sospende le attività e rischia la chiusura dopo la denuncia di uno studio di avvocati.

Chissà se su un isola Deserta troveremmo qualcuno a cui diano fastidio o che chi abbia sempre nuove idee …