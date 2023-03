Bicinpuglia 2023 – Al via col trofeo Bike Revolution

Bicinpuglia 2023 al via! Si parte con l’ottavo trofeo Bike Revolution

Domenica 5 marzo primo appuntamento della challenge UISP di mountain bike: si parte con una straordinaria XC organizzata dalla Sport Bike Salice

Si riparte, finalmente. Primo, straordinario, appuntamento con Bicinpuglia 2023 domenica 5 marzo con l’ottavo trofeo Bike Revolution.

Si tratta di una XC organizzata dalla Sport Bike di Salice Salentino, tra le società più importanti dell’intero panorama della challenge UISP di mountain bike coordinata da Giovanni Punzi.

L’evento, supervisionato da Antonio Marangio, responsabile UISP ciclismo Lecce, partirà alla Masseria Zanzara, tra Veglie e Porto Cesareo, con ritrovo alle ore 7:30, con il perfezionamento delle iscrizioni ed il ritiro del pacco gara, e partenza alle 9:30. L’arrivo è previsto alle ore 12.

“Il trofeo bike Revolution nasce grazie alla passione di Gianluca Politano meglio conosciuto come “Zorro” – sottolinea il presidente della Sport Bike Gregorio Calcagnile – e dal mitico Simone Martina, storico ciclista pugliese, che sulla collinetta adiacente a “Masseria Zanzara” hanno voluto creare un piccolo parco divertimenti per gli appassionati delle ruote grasse! Credo che il segreto per il quale questo trofeo sia giunto alla sua 8a edizione sia proprio l’impegno e la costanza nel regalare delle belle domeniche di sport, che oltre al percorso piacevole e divertente mette in primo piano una ricca offerta di premi, buon cibo e ottima compagnia”.

Sul percorso: “E’ lungo circa 6km con un dislivello di circa 100mt a giro. È un continuo sali e scendi, di brevi distanze ma sfiancanti. È un tracciato che non ti permette mai di abbassare la guardia. È caratterizzato da discese brevi e divertenti, due salite bianche e un punto denominato “tramonto” che si affaccia sullo splendido mare di Porto Cesareo. È immerso totalmente nella macchia mediterranea e brevi tratti negli uliveti secolari”.

Con Bicinpuglia si conferma, forte, il binomio sport – turismo: “La gara verrà svolta a circa 2 km dalla città marina di Porto Cesareo e dopo la manifestazione, chiunque volesse regalarsi un momento di relax con le proprie famiglie può andare a gustare un ottimo gelato o semplicemente fare una passeggiata defaticante lungo la passerella che costeggia uno dei mari più belli d’Italia! Porto Cesareo offre un gran numero di strutture ricettive e ristorative, dove poter gustare del buon pesce. Inoltre la manifestazione di trova a circa 8 km dalla città di Leverano che anch’essa presenta un bellissimo centro storico, buon cibo tipico pugliese e strutture che sapranno accogliervi nel migliore dei modi!”.

Non può mancare, infine, una “cronistoria” della società: “Sport Bike è una società storica, nata come una squadra stradista, grazie alla passione di un gruppo di amici e successivamente con l’aggregazione di alcuni appassionati di MTB ha creato un folto gruppo di Mountain Bikers che tutte le domeniche girano la Puglia per portare in alto in nome di questa società! L’obiettivo primario della nostra società è avvicinare quanti più giovani possibili alla bici, ma siamo anche una società che è molto attiva nel sociale”.