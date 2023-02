LECCE – Violenta bomba d’acqua. Il 27 febbraio, intorno alle ore 16:00 gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Corvaglia, su segnalazione di un’anziana donna rimasta bloccata con la propria autovettura che, a causa del forte nubifragio che si era abbattuto poco prima sulla città e che aveva allagato le vie della zona, non riusciva a ripartire.

Una volta giunti in prossimità del parco Tafuro, situato a poche centinaia di metri dalla signora in difficoltà, anche la volante rimaneva bloccata per via dell’enorme massa d’acqua. Considerata la situazione di emergenza, i poliziotti non hanno esitato a proseguire a piedi lasciando l’auto di servizio. Una volta giunti in prossimità del sottopasso di Via Corvaglia, gli operanti intravedevano un’autovettura semi sommersa dall’acqua piovana. Raggiunta l’autovettura, all’interno di un uomo in grave difficoltà, impossibilitato ad aprire la portiera in quanto l’acqua aveva raggiunto l’altezza dello sterzo, intervenuti immediatamente sono riusciti a portarlo in sicurezza. Raggiunto poco dopo anche il veicolo di due anziani in preda al panico, i poliziotti hanno spinto la vettura all’estremità della carreggiata libera dall’acqua piovana.