Il Mandrake di Brindisi ha lasciato il lavoro per diventare milionario su Tik Tok

Brindisino lascia il lavoro di impiegato per diventare milionario sui social

“Lascio il lavoro e divento un TikToker”: questa la frase che ha segnato la vita di Giuseppe “Mandrake” Ninno negli ultimi mesi.

Da poco 38enne, nativo di Brindisi, Giuseppe Ninno, “Mandrake” su Tik Tok, è uno dei personaggi più seguiti del momento.

Ha sempre lavorato come impiegato, esibendosi saltuariamente come comico in alcuni locali della provincia di Brindisi fino a quando non ha conosciuto TikTok.

Oggi Giuseppe Ninno Mandrake è richiesto in tutta l’Italia. Ha rapporti con gli sponsor, una agegenzia che lo rappresenta ed un locale a Mesagno che gestirebbe insieme ai Boomdabash

Giuseppe Ninni Mandrake su Tik-Tok

Quasi 2 mln di follower sulla piattaforma con oltre 50 ml di like che da oggi diventeranno ancora di più visto che i riflettori sono puntati su di lui. I suoi contenuti riguardano il filone Comedy,

Lui ha cercato di imitare la Ferragni e Fedez. Su TikTok ha creato praticamente una sua sit com, con diversi personaggi interpretati da lui che parlano di divertenti storie fmiliari

Ha deciso di lasciare il lavoro, ma non per andare all’estero o prendere il RDC ma per lavorare sui social. Giuseppe Ninno può arrivare a guadagnare anche oltre i 15mila euro per un solo post realizzato in collaborazione con un famoso brand.

I suoi sono video molto brevi (1 minuto circa, perfetti per il formato social) in cui porta sullo schermo dei nostri smartphone gli stereotipi familiari: il figlio fannullone ed imbroglione, la madre casalinga sull’orlo di una crisi di una crisi di nervi, il padre pervertito e così via…

Uno dei personaggi di Giuseppe Ninno su Tik Tok

È, in fin dei conti, nulla di più del classico modus operandi della comicità italiana: osserviamo muoversi sullo schermo sostanzialmente noi stessi, vediamo i nostri pregi e difetti prendere vita e materializzarsi nella forma più pura e candida possibile davanti ai nostri occhi, mostrandoci quella parte di noi stessi che troppo spesso tendiamo a nascondere sotto un tappetto persiano.

Alberto Sordi, lungo il corso della propria cinquantennale carriera, ha portato questo tipo di comicità a diventare un vero e proprio modello per chiunque si volesse approcciare al mondo dello spettacolo con l’intento di suscitare una risata. Il mezzo varia ma il contenuto continua ad essere il medesimo.

A variare è anche il percorso dell’attore che porta in scena le vicende.

Giuseppe Ninno non possiede alcuna esperienza pregressa nel mondo dello spettacolo (né come studente, né come addetto ai lavori); la sua fama nasce interamente sul Web, sui social, senza mai intrattenere un confronto vero e proprio con il pubblico, un confronto “occhi-negli-occhi”, come potrebbe averlo sperimentato un attore di teatro che ha seguito un percorso tradizionale.

È proprio questa la domanda che affolla ed infiamma le menti degli “addetti ai lavori”: “queste figure la cui fama deriva dal Web (intendiamoci, Mandrake non è sicuramente l’unico) quanta vita hanno ancora davanti a sé?”.

Perché sì, il Web, proprio come il mercato della nazione da cui tutto ciò è nato, gli Stati Uniti, è molto altalenante, è capace di renderti famosissimo un giorno e farti versare nuovamente nell’anonimato l’indomani.

GIUSEPPE NINNO POTREMMO VEDERLO PRESTO IN TV COME LA FERRAGNI

Molti, tra cui anche Giuseppe Ninno, sostengono che presto (vi è anche chi lo ha già fatto) si muoveranno dai social verso media più tradizionali come la TV o il cinema.

Ma, privi di una vera e propria preparazione, riusciranno a sortire lo stesso effetto magico che regalano in video di poco più di un minuto in film che ne durano oltre sessanta di minuti?



Solo col tempo giungeremo alla verità, ma ho deciso anch’io di iventarmi un personaggio su Tik Tok e diventare milionario, ma i miei non mi permetterebbero mai di lasciare la scuola!!!!