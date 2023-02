“Cuore Matto” un evento gratuito dove basta prenotarsi.

Si terrà a Martina Franca in provincia di Taranto domenica 5 marzo, alle ore 18:00, presso l’auditorium della Parrocchia Divino Amore, a Martina Franca

CuoreMatto si terrà nel Teatro Divino Amore di Martina Franca

CUORE MATTO, lo spettacolo SEMI-SERIO sulla prevenzione cardiaca farà il suo debutto proprio nella cittadina della Valle d’Itria

“Cuore Matto”, nasce da un’idea dei fondatori di una azienda di Martina Franca che si occupa di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare da 8 anni, e che con i suoi otto istruttori ha già formato oltre 15.000 persone solo in Puglia, più qualche altro migliaio in giro per l’Italia.

La stessa azienda ha avviato un progetto di cardioprotezione domestica e aziendale sul territorio pugliese.

Nico Convertini e Daniela Martino intendono così poter parlare in modo leggero e quasi spensierato, di un argomento delicato e sensibile come l’arresto cardiaco improvviso.

“CUORE MATTO” è articolato in quattro sketch comici, della durata di circa 10 minuti ciascuno, intervallati da brevissimi interventi che riguardano l’arresto cardiaco improvviso, un killer silenzioso, che in Italia colpisce ogni anno circa 70.000 persone.

E’ come se una città come Caserta, L’Aquila o Pavia, ogni anno, fosse letteralmente cancellata, a causa dell’arresto cardiaco.

L’arresto cardiaco è diverso dall’infarto, perché al contrario di quest’ultimo, non è prevedibile.

L’unico modo per salvarsi , è ricevere una scarica da un defibrillatore, entro 5 minuti dall’arresto.

Trascorsi i 5 minuti, non c’è possibilità di sopravvivenza, se non con lesioni cerebrali permanenti e irreversibili.

Con la modifica alla normativa nazionale sui defibrillatori, oggi infatti è possibile per chiunque, dotarsi di un defibrillatore, sia in ufficio che in casa.

La realizzazione dello spettacolo comico è stato affidato a due affermati autori, Alessandro Tagliente e Michele Didone con l’intento di trasferire un messaggio che possa essere percepito dal pubblico sull”arresto cardiaco ei modi per potersi salvare, in maniera leggera e divertente.

L’ingresso è completamente gratuito, e al termine dello spettacolo verranno brevemente illustrate le modalità attraverso le quali ognuno, in casa e in azienda, potrà dotarsi di un defibrillatore.

Prenotazioni via whatsapp al numero 376 16 17 460.

