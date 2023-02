La Nuovi Orizzonti passa a San Pancrazio

La squadra di coach Orlando mantiene la vetta solitaria in classifica. In evidenza Palmisano e Ciminelli. Nella griglia play-off anche Juve Trani e Pink Bari

Terza vittoria consecutiva in sette giorni per la Nuovi Orizzonti Taranto. Il team allenato da coach Orlando dopo la le vittorie interne contro LSB Lecce e nel recupero contro Pink Bari, supera in versione esterna anche il San Pancrazio con il punteggio di 60-42.

A differenza dei due match precedenti, questa volta le ragazze ioniche partono bene chiudendo il primo quarto con sette punti in più delle avversarie. Nel secondo tempo il vantaggio si fa più robusto, tanto da chiudersi con un 38-16. Il terzo quarto consente alle ioniche di gestire il vantaggio, per poi chiudere il match con un +18.



In evidenza Palmisano con 18 punti, a seguire ottima la prova di Ciminelli a quota 16. Nel prossimo turno, ultimo della sessione regolare, la Nuovi Orizzonti Taranto sarà ancora in trasferta sul campo della Juve Trani.