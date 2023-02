Il Bari è pronto per il Venezia

Una settimana a dir poco importante per questo Bari mai domo.

Mercoledì, al San Nicola, arriverà il Venezia. I neroverdi sono in netta ripresa e quindi, si prospetta in una gara più insidiosa di quel che dice la classifica. Ci saranno assenze importanti come lo squalificato Maita e l’infortunato Folorunsho.

Il Bari è pronto per il Venezia



Domenica prossima, invece, il Bari sarà ospite dell’Ascoli.

Per questa partita, sono 900 biglietti previsti per il settore ospiti.

Due gare fondamentali per dichiararsi ancor di più, se ce ne fosse ancora bisogno.

Domenica scorsa, per Leonardo Benedetti è stata una giornata di grande prestigio: “Finalmente è arrivato il gol. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei compagni. Mirco mi ha offerto un cioccolatino, ora gli devo una cena. È stata una partita sporca, ci siamo adattati e siamo stati bravi a portare a casa i tre punti e a superare anche le difficoltà del match”.

Il Bari è pronto per il Venezia

Mister Mignani ha detto la sua: “Questi sono punti che valgono tantissimo, arrivati al termine dì una gara difficile, anche mentalmente. Non c’è vittoria senza sofferenza anche per il possibile contraccolpo. Era fondamentale portare a casa questa partita. Bravi i ragazzi; l’abbiamo sbloccata con pazienza. Ora recuperiamo le energie e mettiamoci subito al lavoro sulla partita di mercoledì”.