Miss Eco International l’Italia rappresentata da una pugliese. A rappresentare la nazione italiana al concorso “Miss Eco International 2023” sarà la giovanissima mottolese Federica De Carlo.

Miss Eco International è un concorso internazionale di bellezza che riunisce rappresentanti di diverse culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo.

L’obiettivo principale del concorso è quello di promuovere e salvare il pianeta dal punto di vista ambientale oltre a commercializzare il turismo in tutto il mondo. Questa competizione si concentra sul benessere della mente, del corpo e spirito di tutti i candidati che rappresentano tutti i paesi da tutto il mondo.

Miss Eco International l’Italia rappresentata da una pugliese. La finale mondiale si terrà ad hurghada dal 22 febbraio al 5 marzo, con serata finale il 4 marzo al Cairo .

Ci sarà una ragazza per ogni nazione. E in questo caso l’Italia sarà rappresentata da me.

Federica De Carlo, rappresentate italiana Miss Eco International 2023

Federica De Carlo , 21 anni, proveniente da Mottola in provinciadi Taranto, altezza 1.74 cm peso 56 kg , occhi color nocciola e capelli castano scuro. Lavora come modella, fotomodella e hostess per eventi. Una una ragazza solare e determinata. Dall’età di 15 anni nel mondo delle sfilate e shooting, tanti concorsi nazionali tra cui: Miss Italia selezione provinciale Puglia (1^ classificata), venere d’Italia puglia 2019, finale nazionale venere d’Italia 2019 (TOP 10) , Miss Motors Puglia (2^classificata).