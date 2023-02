Taranto – Premio Giorgio Di Ponzio

Sabato 25 la premiazione della IV° edizione

L’evento si terrà presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto con inizio alle ore 17,30

Si terrà sabato 25 Febbraio presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto, la premiazione della IV° edizione del Premio Giorgio Di Ponzio – Diffusori di Bellezza.



Un evento organizzato dall’Associazione Giorgio Forever in collaborazione con Giustizia per Taranto, nel quale saranno premiati coloro che in base alle segnalazioni giunte, sono stati autori di un gesto di particolare rilevanza sociale.



La serata sarà presentata da Adriano Di Giorgio.

