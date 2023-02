Taranto – Mister Capuano: “Meritiamo tanta gente allo stadio”

Mister Ezio Capuano tiene al Taranto, tiene alla città, è legatissimo ai suoi calciatori. Vorrebbe dare tanto di più: “La nostra, è una squadra che fa tanti sacrifici. Giusto per menzionare qualche episodio di rilievo, prima della partita con la Viterbese, il nostro portiere, Vannucchi, si autocertificò per andare in campo. Oppure Romano che, a Latina, andò in campo senza che gli fosse stato chiesto per i problemi fisici che aveva. Stessa cosa per Crecco, Ferrara e Tommasini.

Taranto – Mister Capuano: “Meritiamo tanta gente allo stadio”

Credo che i miei ragazzi meritino il tifo di tanta gente, proprio per questi motivi. A Castellammare erano in tanti i tifosi, in qualche frangente, sembrava stessimo in casa”.

Interpellato sul perché non stesse utilizzando Boccadamo, il Mister ha affermato di apprezzare il giovane ma che davanti ha Mastromonaco che sta andando alla grande.

Taranto – Mister Capuano: “Meritiamo tanta gente allo stadio”

Apprezzamenti per il Potenza e un pizzico di amarcord, visto che ha allenato la squadra ottenendo un salvezza impossibile.