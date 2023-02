La digitalizzazione delle imprese 4.0 e sviluppo sostenibile Il CIM4.0, uno degli otto centri di competenza voluti dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy, in collaborazione con Confindustria Puglia, Cetma-Dihsme e Meditech, e con il patrocinio della Regione Puglia, il prossimo 28 febbraio a partire dalle ore 10.00 terrà un incontro dal titolo La digitalizzazione delle imprese tra 4.0 e sviluppo sostenibile, presso la sala convegni di Confindustria Bari e BAT.

Come aumentare la propria competitività, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, perseguendo al contempo obiettivi di sviluppo sostenibile? Quali competenze servono e come formarsi per una migliore qualificazione 4.0? Quanto costa? Quanto tempo serve? Quali vantaggi si ottengono? Come produrre in modo efficiente, senza sprechi, con la migliore attenzione al consumo energetico e al rispetto dell’ambiente, in linea con quanto prevede l’agenda 2030 relativamente al Sustainable Development Goals?

A queste domande proverà a dare una risposta concreta il CIM4.0 focalizzato sul trasferimento tecnologico di filiere industriali importanti per il Sistema Paese quali l’automotive, l’aerospace, la mobilità sostenibile, l’altagamma, la robotica.

L’incontro ha l’obiettivo di dare ad imprenditori, manager e specialisti dell’industria pugliese, indicazioni concrete rispetto a come sviluppare o implementare processi innovativi in linea con il piano di transizione digitale e green, presentando casi di successo e buone pratiche già implementate all’interno di aziende leader supportate dal Competence Center.

Dopo i saluti introduttivi di Marco Calabrò, Capo Segreteria tecnica del Ministro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interverranno Enrico Pisino, CEO del CIM4.0 e Alessandro Delli Noci, Assessore regionale Sviluppo economico, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia, Marco Alvisi, Direttore Generale CETMA, Angelo Giuliana, Direttore Generale Meditech.