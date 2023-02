Polignano a Mare, uomo caduto in mare. Salvato

Polignano a Mare, uomo caduto in mare – Per cause ancora da accertare e grazie al tempestivo intervento operato dagli uomini della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Nautica dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da un Militare della Guardia Costiera che l’uomo è stato tratto in salvo.

I soccorritori, allertati della presenza di un uomo nelle acque di Polignano a Mare, che si trovavano nei pressi del molo, non hanno esitato a mettere in moto la macchina dei soccorsi. Giunti al traverso di Terrazza S. Stefano, la motovedetta ha iniziato la ricerca e dopo qualche minuto i membri dell’equipaggio sono riusciti a scorgere, nell’oscurità, l’uomo in acqua, in apparente stato di semi-incoscienza, e l’hanno salvato.

Polignano a Mare, uomo caduto in mare

L’uomo, un giovane barese, seppur in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, è stato portato a terra ed è stato successivamente condotto all’ospedale di Monopoli per gli accertamenti del caso dai soccorritori del 118 insieme al personale della pattuglia via terra della Guardia Costiera di Monopoli, dei Carabinieri e dei vigili del fuoco.

L’uomo è in gravi condizioni e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Ancora ignoto il motivo per il quale fosse in mare a quell’ora. Le indagini sono tutt’ora in corso.





Sono ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo a cura degli uomini dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera. Salvataggio in mare nella serata di ieri. Un giovane barese è stato recuperato in acqua dall’equipaggio della motovedetta Cp 539 della Guardia Costiera di Monopoli nelle acque prospicienti il comune di Polignano, a circa 100 metri dalla scogliera.