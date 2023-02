Nuovi Orizzonti Taranto vince ed è prima

Nuovi Orizzonti Taranto, importante vittoria interna contro la LSB Lecce

Il team di coach Orlando supera la compagine salentina con il punteggio di 68-43 e resta in vetta con la Juve Trani. Mercoledì il recupero contro la Pink Bari al PalaMazzola con inizio alle ore 20,30

Preziosa vittoria per la Nuovi Orizzonti Taranto. La squadra di coach Orlando tra le mura amiche del PalaMazzola, supera la formazione della LSB Lecce con il punteggio di 68-43. Inizio diesel del team ionico che chiude il primo quarto in svantaggio di un punto. Ciminelli e compagne rialzano la testa e consolidano il risultato nel secondo quarto, per poi gestire il punteggio nel terzo. Successivamente nell’ultima frazione la determinazione delle ragazze tarantine fa la differenza e consente di vincere il match.



Buone le prove di De Pace e Ciminelli con 11 punti a testa realizzati e Gobbi a 10. A seguire Molino a quota 8 e Palmisano a quota 7. Bene Manolova e Bari con 5 punti, come anche Viesti e De Bartolomeo a 4.



Esordio interno per la neo arrivata Ghiran con tre punti e tanta grinta ai rimbalzi. Tutte bene per un “gruppo” vero, confermatosi tale.

Mercoledì 22 Febbraio il recupero contro la formazione della Pink Bari al PalaMazzola. Palla a due alle 20,30. Ingresso gratuito.