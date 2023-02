Manifestazione di interesse per “Stay Export 2023”. Chiarelli: “Servizi gratuiti per le piccole imprese”

È stata presentata questa mattina nella Sala Monfredi della Camera di commercio di Taranto la manifestazione d’interesse per il progetto Stay Export 2023, primo modulo del programma SEI – Sostegno all’Export dell’Italia cui l’Ente camerale ha aderito per la seconda annualità nell’ambito del Fondo Perequativo Unioncamere 2021 – 2022.

«L’iniziativa consente alle imprese che si iscriveranno al programma SEI di accedere gratuitamente ad un percorso di web mentoring individuale. Anche quest’anno, infatti, siamo riusciti ad intercettare il finanziamento del Fondo Perequativo di Unioncamere e potremo quindi realizzare molte azioni orientate alla crescita delle imprese esportatrici», ha detto il Commissario Straordinario, on. Gianfranco Chiarelli.

Otto imprese potranno discutere per 90 minuti con esperti di Camere di Commercio Italiane presenti nei Paesi d’interesse riguardo alle barriere d’ingresso, alle macro-tendenze del settore di riferimento, agli aspetti operativi legati all’export, alle strategie commerciali e, ovviamente, alle opportunità d’investimento. Questo servizio ha il valore di 1.100,00 euro per impresa (in regime de minimis), sostenuti interamente dal sistema camerale italiano, come ben descritto in corso di conferenza stampa dal Responsabile del Commercio Estero, dr. Alcide Bruschi.

«Per il 2023 – ha proseguito il Commissario – vorrei raggiungere l’obiettivo progettuale fissato in 8 imprese. Stay Export è gratuito e tarato in termini di impegno sulle esigenze di strutture piccole, spesso piccolissime, che non riescono a dedicare troppo tempo all’approfondimento, pur avendone effettivamente bisogno. È la nostra missione come Camera di commercio, una missione che desidero incontri sempre di più i fabbisogni e gli interessi imprenditoriali in un ottica di sistema e di collaborazione concreta fra mondo economico e pubblica amministrazione».

«Stay Export – ha aggiunto il Segretario generale, dr.ssa Claudia Sanesi – è solo una costola di SEI – Sostegno all’Export dell’Italia, programma nazionale di Unioncamere che si pone l’obiettivo di accrescere il sostegno delle Camere di commercio all’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali attraverso attività di tipo formativo e di assistenza personalizzata all’export. Quindi, seminari, short master, presentazioni ma anche export check up e piani export per le aziende, fino ad arrivare all’accompagnamento all’estero. A breve renderemo pubblica l’intera programmazione 2023».

L’Avviso Stay Export 2023 apre oggi 20 febbraio e termina il 15 marzo. Tutte le informazioni sono disponibili su www.camcomtaranto.com.