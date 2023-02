Locorotondo – disinfezione antilarvale su tutto il territorio accorgimentiper i cittadini.

Si informa la cittadinanza che martedì 21 febbraio 2023 a partire dalle ore 6:00, sarà eseguito il servizio di disinfezione antilarvale su tutto il territorio.

Attività volta ad eliminare gli esemplari adulti di insetti e parassiti, anche dei più pericolosi.



Pertanto, in via precauzionale, si invitano i cittadini a chiudere porte e finestre, a non circolare/sostare nelle aree interessate dagli interventi, a non esporre biancheria, a coprire giochi per bambini e a tenere all’interno animali domestici.