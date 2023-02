Taranto – Il presidente ha incontrato la squadra di calcio

Come ogni sabato ha voluto assistere alla rifinitura. Stavolta, però al termine dell’allenamento si è soffermato a parlare con la squadra. Il presidente Massimo Giove ha caricato tutto il gruppo, staff tecnico compreso, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Audace Cerignola: “Sono sempre presente. Ho espresso a mister Capuano e ai ragazzi la mia soddisfazione per il percorso compiuto fino ad ora – dichiara il presidente – al netto di numerosi episodi sfavorevoli abbiamo comunque una classifica positiva che sarebbe potuta essere decisamente migliore cosiderando i punti in più che avremmo sicuramente meritato.



Abbiamo l’obbligo di chiudere quanto prima il discorso salvezza e poi vedere cosa ci può regalare questa stagione. Guardiamo sempre avanti e a far meglio. Lo testimonia anche il mercato che abbiamo fatto operando in maniera intelligente e oculata e soprattutto in prospettiva“.

TUTTI CONVOCATI PER TARANTO-A.CERIGNOLA – Come già anticipato in conferenza stampa dallo stesso tecnico Ezio Capuano, per la gara di domani sono stati convocati tutti i componenti della rosa.