Follia Tik Tok: la nuova challenge ” cicatrice francese”. L’ Ufficio scolastico regionale della Puglia, essendone stati già registrati alcuni casi, ha lanciato l’allarme per una nuova sfida social pericolosa che dilaga su Tik Tok, denominata ” cicatrice francese”: trattasi di autoinfliggersi un pizzicotto sul volto, all’altezza dello zigomo, esercitando una pressione così violenta da lasciare lividi vistosi per giorni, a volte per settimane.

Siamo chiaramente di fronte ad un gioco social autolesionista: un fenomeno esploso in Francia e che prende piede anche in Italia, diffuso tra i giovani delle scuole medie e superiori.

La Polizia Postale ha lanciato l’allerta, consigliando ai genitori di parlarne con i propri figli e di monitorare sempre la navigazione e l’uso delle app social, segnalando gli inviti a queste challenge pericolose.

Ricordiamo che il nostro corpo merita il massimo rispetto e di non seguire ” mode” che presto passeranno e che sono dannose ed illegali per sé e per gli altri.

Per ogni segnalazione a riguardo: www.commissariatodips.it