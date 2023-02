Individuati i due presunti autori della violenta rapina in casa di un’anziana. I carabinieri di Tricase hanno denunciato un 51enne e una 52enne del luogo con le accuse di rapina, lesioni personali e indebito utilizzo di carta di pagamento, con riferimento al grave episodio avvenuto il 14 novembre 2022. Determinanti alle indagini l’ascolto di testimoni e le visioni di alcuni filmati.

Individuati i due presunti autori della violenta rapina in casa di un’anziana. Nel pomeriggio del 14 novembre scorso, infatti, un’uomo si sarebbe intrufolato in casa della 84enne col volto coperto. Approfittando della porta di ingresso lasciata aperta e raggiunta la donna in cucina. Per per impedirle di urlare le avrebbe messo la mano sulla bocca e strattonata con violenza.

Alla consegna di un portafogli contenente una somma di circa 150 euro, l’individuo è poi fuggito con l’aiuto di una complice. In quell’occasione fu necessario l’intervento del personale sanitario, per accompagnare l’anziana donna al pronto soccorso dell’ospedale di Tricase.

L’indagine eseguita dai carabinieri della cittadina e dai colleghi della stazione di Salve si è basata sull’ascolto dei testimoni e sulla visione di alcuni filmati. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due sono ora indagati in stato di libertà.