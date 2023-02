Taranto – Auto finisce in mare!

Nel pomeriggio, alle 19.30, un’auto è finita in mare Taranto. Non è una novità che succeda in discesa Vasto, zona città vecchia. Ma crea sempre apprensione. All’opera i Vigili del Fuoco, presenti Carabinieri e Polizia Locale.



Nessuno era a bordo e, dopo una serie di accertamenti, si è convenuto che l’auto non era marciante, prima di finire in mare, ma parcheggiata. Comunque i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per lungo tempo per accertarsi che non ci fossero vittime.