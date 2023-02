Martina Franca – Pergolo e viabilità nuove modifiche per nuovi benefici. Dopo le segnalazioni dei cittadini che lamentavano l’eccessiva distanza dell’area di parcheggio dei mezzi urbani ed extraurbani. Il disagio degli studenti del plesso scolastico distaccato del Liceo “Tito Livio” soprattutto nei giorni di freddo e cattivo tempo. La giunta ha disposto la revisione della regolamentazione delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico al Pergolo. Con delibera delibera n. 66 del 9 febbraio 2023 ha dato indirizzo al dirigente del Settore VI Polizia Locale e Trasporto Urbano di adottare gli atti necessari per la nuova regolamentazione e per la sistemazione della segnaletica. Il provvedimento atto a evitare rischi per la pubblica incolumità e disagi agli studenti che frequentano gli istituti scolastici della zona.

Modifiche anche in città per alcuni sensi di marcia di strade del centro

La modifica dei sensi unici riguarderà via Verdi e via Principe di Napoli e, inoltre, in via Verdi saranno ripristinati i parcheggi auto. Nello specifico la Giunta ha deliberato (n. 65 del 9 febbraio 2023):

l’istituzione del senso unico di marcia sull’intero tratto di via Principe Di Napoli con direzione da corso Italia verso via Verdi;

l’istituzione del senso unico di marcia in via Verdi nel tratto compreso tra via Battaglini e via Paisiello in direzione di quest’ultima;

di consentire la sosta, oltre che negli spazi ad oggi esistenti, sul lato sinistro di via Verdi compreso tra via Principe Di Napoli e via Paisiello;

di consentire la sosta, oltre che negli spazi ad oggi esistenti, sul lato destro di via Principe Di Napoli nel tratto compreso tra via Abate Fighera e via Lanucara;

di consentire la sosta sul lato sinistro di via Principe Di Napoli nel tratto compreso fra corso Italia e via Abate Fighera;

di istituire, laddove possibile, 2 aree di carico e scarico merci delle quali una su via Principe Di Napoli e l’altra su via Verdi.

Gli stalli di sosta che saranno realizzati saranno a pagamento. Sensi unici e parcheggi saranno operativi a conclusione degli interventi di realizzazione della segnaletica orizzontale e di sistemazione di quella verticale.