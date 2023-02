La “Fenice barese” torna in acqua

La “Fenice barese” torna a giocare sabato 11 febbraio p.v..

Esordio della squadra nel Campionato assoluto di Pallanuoto “Interregionale di Promozione”, presso l’impianto Sport Project – Piazza Europa

La “Fenice barese” torna a giocare in occasione del campionato assoluto di pallanuoto, questo sabato 11 febbraio, contro il Centro Sport Brindisi, presso l’impianto Sport Project, struttura polisportiva di Piazza Europa, di recente inaugurazione.

Una partita, promossa dalla Società Sport Project che, con l’approvazione del Direttore Sportivo Lorenc Feleqi, vede il rilancio del nuovo “format pallanuoto”, nell’ambito di una programmazione policentrica tecnica mirata alla valorizzazione dei ragazzi e supportata da uno staff di professionisti ed esperti, che impegnano le loro competenze per lo sviluppo dii un nuovo concetto di sport dinamico e costruttivo.

Il tecnico Giuseppe Borace, a capo della sezione di pallanuoto della Sport Project, così commenta: “Arriviamo, finalmente, all’esordio in Campionato dopo una preparazione lunga e ben fatta. I ragazzi, in acqua già dal mese di settembre, si sono allenati in maniera ottimale. Il gruppo si è ben consolidato, tenendo presente che l’età media della squadra è al di sotto dei 21 anni, con la presenza anche di atleti Under 18 e Under 16, accomunati da passione per questo sport e spirito competitivo, nella consapevolezza di un sistema che in passato che, nonostante l’impegno non ha portato buoni risultati. L’ambizioso obiettivo della Società è quello di costruire una propria identità nel settore della pallanuoto e di avviare un ciclo che possa durare per molti anni.”

“Continuiamo, come sempre, a lavorare sodo per raggiungere livelli soddisfacenti e i risultati sperati in occasione di questo Campionato, aumentando giorno dopo giorno anche l’intensità degli allenamenti” – così dichiara il giovane capitano della squadra, Marco Mizzi classe 2001, che come altri del gruppo ha già indossato la calottina giallo-nera, sotto la guida dell’esperto tecnico barese Giuseppe Marzulli, durante il campionato regionale Under 17, con il raggiungimento del sesto posto nazionale nella categoria U17/B.

“Il risultato sicuramente arriverà e lo vedremo nell’incontro di Sabato 11 febbraio, e sarà solo il primo di una lunga serie – così replica il vice capitano, Ivan Di Tommaso, Classe 2000”.

Buoni auspici e grande determinazione di un gruppo sportivo forte e coeso, che non sottovaluta la valenza dell’avversario.

Appuntamento numeroso, rigorosamente gratuito, per tifare la “Fenice barese”, sabato 11 febbraio alle ore 14:30, presso l’impianto Sport Project – Piazza Europa.