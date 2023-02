Cattivi odori in casa: cause e accorgimenti utili per eliminarli

I cattivi odori in casa possono facilmente diventare una fonte di serio fastidio, oltre che un possibile pericolo per la salute degli abitanti e per la sicurezza domestica. Potrebbero infatti dipendere da fattori come la muffa, l’umidità, il fumo o semplicemente una scorretta pulizia degli ambienti.

Capire da dove provengono questi odori, dunque, è un’operazione essenziale per il benessere fra le quattro mura di casa, in quanto ci consentirà di intervenire risalendo alla radice del problema. Ed ecco perché oggi scopriremo insieme quali sono le cause più comuni e come reagire nella maniera corretta.

Cestino dei rifiuti

Una delle cause più comuni dei cattivi odori in casa è la spazzatura. Quando i rifiuti organici si accumulano, soprattutto durante la bella stagione, possono decomporsi facilmente, rilasciando così degli odori tutt’altro che piacevoli, spargendoli in giro per la casa. Per evitare che ciò accada, si consiglia di svuotare regolarmente i bidoni della spazzatura, di gettare l’immondizia con puntualità e di provvedere anche alla pulizia dei cestini dei rifiuti.

Fumo e sigarette

L’odore delle sigarette è uno dei nemici peggiori per la salubrità dell’aria domestica. Questo perché tende ad attaccarsi ovunque, dalle tende ai tappeti, passando per i vestiti, i divani e molto altro ancora. A tal proposito, ci si può informare su come fumare in casa senza lasciare odore attraverso alcuni blog specifici, utilizzando ad esempio una sigaretta con tabacco riscaldato, così da evitare ogni “strascico”. Per eliminare l’odore delle sigarette, si possono impiegare alcuni rimedi naturali, come le cosiddette piante mangia-fumo. Infine, è possibile lavare la casa usando detergenti a base di ingredienti naturali come l’aceto bianco e il bicarbonato.

Lavatrice e lavastoviglie

Si tratta di elettrodomestici spesso responsabili della diffusione di cattivi odori, in casa e sui nostri panni o vestiti. Il motivo è il seguente: per via del loro scopo, questi apparecchi tendono ad accumulare sporco e detriti nel tempo, come nel caso dei residui di cibo. Inoltre causano la comparsa di umidità, con il conseguente rischio relativo allo sviluppo di muffe e batteri. Dunque è importante pulire periodicamente sia il cestello della lavatrice, sia la lavastoviglie, ed esistono dei prodotti appositi e facili da usare.

Tappezzeria

Anche la tappezzeria e i tappeti possono essere potenzialmente responsabili della diffusione di cattivi odori, soprattutto se non sono stati trattati o puliti correttamente. In questo caso, non appena si avvertono strani odori, è consigliabile utilizzare dei prodotti appositi. Per la pulizia dei tappeti, ad esempio, esistono degli shampoo e dei detergenti specifici.

Animali domestici

Gli animali domestici producono inevitabilmente degli odori a dir poco pungenti. Per questo motivo, è importante curare la loro igiene personale, facendogli regolarmente il bagnetto o utilizzando dei prodotti per la pulizia a secco. Infine, bisogna sempre ricordarsi di pulire la lettiera.