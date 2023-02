Anna Oxa contro i giornalisti!

Sanremo 2023 c’è lo ricorderemo per molto tempo. Anche Anna Oxa è furiosa e lo è per l’ultimo posto in classifica. Spara a zero contro la stampa: “Analfabeti funzionali”. Lo fa attraverso i social.

L’artista è convinta che i giornalisti non avrebbero compreso il suo brano.

Il suo messaggio ai fan: “La società Oxarte e Anna Oxa ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte… Non riusciremo a rispondere a tutti. Però vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a giorno 9”. Poi incalza: “È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa… Perché si, è avuta ennesima conferma… Evidentemente non rappresentano nemmeno voi. A giovedì!”.



Ma questa mattina sia Anna Oxa che la società Oxarte, hanno pubblicato ancora. Più incisivi e diretti Oxa and company. Ai giurati, che non avrebbero compreso il testo, dice che “l’analfabetismo funzionale” è dilagante in Italia.

Testo del messaggio: “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano” su Facebook. Infine, anche consiglii: “Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”.