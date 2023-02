10.000€ di ricompensa per inchiodare il responsabile della morte di un cane strangolato con un cavo d’acciaio. Un cane è stato trovato morto giovedì scorso nelle campagne di Santa Cesarea Terme. L’animale è stato strangolato a morte da una corda in acciaio. Il corpo è stato ritrovato da una ragazza che portava a spasso il suo cane.

Il fatto che il ritrovamento sia avvenuto poco distante da dove un anziano è stato sorpreso a trascinare un cane con la sua auto fino alla morte. Non è passato inosservato nemmeno per dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. Per questo, oltre alla classica denuncia contro ignoti, Aidaa mette a disposizione una ricompensa per chi aiuterà le indagini della polizia.