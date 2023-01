A Lecce in anteprima nazionale Pierfranco Bruni “Quando Morgana mi raccontò”. Un poesia potente e delicata, scavata e alchemica, toccata e toccante e misteriosa.



Pierfranco Bruni, candidato al Nobel per la Letteratura 2023, già ospite a Pugliapress



A Lecce in anteprima nazionale nello splendore scenico della Libreria Liberrima Pierfranco Bruni dialogherà su “Quando Morgana mi raccontò” con due personalità d’eccezione dell’Università del Salento: i docenti Annarita Miglietta e Carlo Alberto Augeri. Una edizione splendida per un poeta unico nella contemporaneità della tradizione. Appuntamento a Lecce alle ore 18.30 il 7 febbraio prossimo alla Libreria Liberrima, Corte della Cicala

A Lecce in anteprima nazionale Pierfranco Bruni “Quando Morgana mi raccontò”, il velo del mistero è una magia che sembra provenire da echi di tempo e di destino. La poesia, in questo libro è un lungo viaggio. Si incontrano metafisici cammini tra le metafore, i miti, la memoria e il ricordare in un elegante tracciato semantico, la cui visione estetica diventa tradizione e innovazione, vissuto ed esistenza. Pierfranco Bruni usa l’allegoria già a partire dal titolo. Nel verso la tensione lirica, tra un gioco di paticità e perseveranza, crea un immaginario ironico che sta alla base del corpus dell’intero progetto poetico di Bruni.

“Quando Morgana mi raccontò” è un testo completamente organico pur nelle articolate sezioni che reggono il complesso monumentale del libro stesso in una grammatica delle conoscenze stilistiche tra dimensioni oniriche e tempo abitato. Una edizione splendida per un poeta unico nella contemporaneità della tradizione. Appuntamento a Lecce alle ore 18.30 il 7 febbraio prossimo alla Libreria Liberrima, Corte della Cicala.