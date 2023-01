La Murgia in chiave western oggi su Paramount+ – La Puglia, sta ricoprendo un ruolo sempre più grande nel panorama cinematografico italiano, ma anche internazionale. L’elevato numero di produzioni cinematografiche è data anche dalla nascita, nel 2007, dell’Apulia Film Commission che ha dato vita a diversi festival cinematografici dislocati in tutta la regione per promuovere la cultura cinematografica all’interno del territorio pugliese.

Tra colline terrazzate, rocce appuntite, canyon impervi, cripte e grotte, si staglia l’altopiano delle Murge, immerso nel cuore della Puglia, dove è stato girato il film ” That Dirty Black Bag” in versione western. Spettacolari sono i fenomeni di carsismo che, nei secoli, hanno eroso la pietra calcarea tipica della zona, dando vita a grotte, inghiottitoi, puli e gravine. A costellare il paesaggio murgiano sono, poi, i numerosi “jazzi” e “masserie” sparse sul territorio: costruzioni tipiche che aprono le porte al visitatore e cuore pulsante per la produzione di prodotti caseari, gli allevamenti e l’economia locale.

La Murgia comprende 13 comuni che ospitano il famoso Parco nazionale dell’Alta Murgia. In quest’area che copre più di 68mila ettari tra le province di Bari e di Barletta-Andria-Trani, sconfinati sono gli spazi e le distese di steppa in cui immergersi. Luoghi essenziali in cui entrare in connessione con la natura. Una terra di camminate lente tra i pascoli brulli e rocce carsiche, dove il colore dei fiori e l’odore delle erbe selvatiche è un’esperienza indimenticabile, che ci porta ad apprezzare ciò che è fuori ma anche a guardarsi dentro. Addentrandosi nei territori di Altamura e Gravina è possibile ammirare due delle più grandi doline carsiche della Murgia, enormi voragini formatesi dall’erosione sotterranea delle rocce: il Pulo e il Pulicchio. Qualche chilometro più a nord si raggiunge la vicina Poggiorsini dove si staglia un’altra meraviglia nascosta: è la rocca del Garagnone, che spicca nella fossa bradanica, un enorme blocco di roccia dove è facile ammirare il volo dei falchi grillai. E poi, ancora, il viaggio prosegue verso le spettacolari gravine di Laterza dove, a passo di trekking, lungo una crepa lunga 12 chilometri e profonda fino a 200 metri, ci si immerge in ere passate tra rocce e paesaggi mozzafiato.

Numerosi sono i film che sono stai girati in Puglia, e che hanno reso protagonista l’insolita bellezza e gli incantevoli scorci della nostra regione. Ambienti incontaminati, borghi incantevoli e spiagge paradisiache, un mix di scenografie eterogenee che rendono la Puglia il set perfetto. La Puglia ha da sempre affascinato molti registi e produttori, italiani e non. Documentari, film e serie tv sono davvero tante le produzioni che si sono spostate nel tacco della nostra Italia per rendere omaggio a questa bellissima regione.

Una serie con grandissimi nomi dello star system mondiale girata lungo la nostra Puglia, toccando i comuni di Bari, Poggiorsini, Spinazzola, Altamura, Gravina, Martina Franca, Fasano, Santeramo, Melendugno e Lecce. Oggi finalmente arriva in Italia su Paramount+, successivamente arriverà in Francia, Spagna e UK.

That dirty black bag è una sceneggiatura di Mauro Aragoni, sardo, da cui è stato girato un film a basso costo e, in origine, è stata creata una serie per il web. Lo «script» originale (con titolo italiano), ispirato alla celeberrima trilogia del dollaro di Sergio Leone, è incentrato su un cacciatore di taglie, con una misteriosa sacca nera, alla ricerca di due banditi nel Messico di due secoli fa. Il soggetto è stato ampliato e diventa una serie in otto puntate, con un tandem di registi: l’irlandese Brian O’Malley, noto per Let Us Pray e The Lodgers, e lo stesso Aragoni, al suo esordio.

Il film è girato in inglese. Un omaggio al genere «spaghetti western», ma con un ritmo più incalzante. L’interprete principale è Travis Fimmel, australiano, noto per la serie Vikings.

Al «Garagnone» in territorio di Poggiorsini la produzione ha scelto pure due masserie, Melodia e Capurso, di proprietà di altamurani, per delle scene a cavallo e per l’allestimento di una casa in legno, nel classico stile western americano. Altri ciak si sono svolti presso la masseria Jesce, sulla strada provinciale 41 per Laterza. Luogo già scelto per le riprese di Matteo Garrone che a maggio del 2019 ha girato nell’adiacente masseria Patrone dove ha ambientato la casa della fata turchina di Pinocchio.

Altamura è stata scelta pure per un’ambientazione a Pisciulo limitrofa a un antico villaggio neolitico.

Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: “Il sogno che la Murgia barese potesse diventare lo scenario di un film western ora è realtà. Tra novembre 2020 e aprile 2021, quasi 100 maestranze pugliesi hanno lavorato ad una prestigiosa produzione internazionale: “That Dirty Black Bag” prodotto da Palomar Mediawan e Bron Studios con il sostegno fondamentale di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Una serie con grandissimi nomi dello star system mondiale girata lungo la nostra Puglia, toccando i comuni di Bari, Poggiorsini, Spinazzola, Altamura, Gravina, Martina Franca, Fasano, Santeramo, Melendugno e Lecce. Ed ora, dopo la messa in onda negli Stati Uniti, è pronta ad arrivare nelle case di tutto il mondo a partire dalle uscite, nelle prossime settimane, in Francia, Spagna e UK. In Italia, arriva domani, 25 gennaio, su Paramount+“.