Taranto sequestrati migliaia di prodotti pericolosi per la salute. La Guardia di Finanza Taranto ha eseguito, presso un esercizio commerciale del capoluogo jonico, un intervento inteso al controllo della commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute.

Taranto sequestrati migliaia di prodotti pericolosi per la salute.

Il controllo ha permesso di individuare e sequestrare circa 5.000 prodotti, tra i quali giocattoli, articoli elettrici e per uso alimentare, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo” concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, per individuare, il paese di produzione, o la presenza di sostanze nocive per la salute.

Taranto sequestrati migliaia di prodotti pericolosi per la salute.

Per i suddetti motivi è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa il titolare della rivendita.