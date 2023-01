Info prima di Brindisi-Gravina

Il Giudice Sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha comminato due giornate di squalifica a Mister Danucci e all’attaccante Domenico Santoro.

600 euro di multa, inoltre, per il club biancazzurro.

Quindi, Mister Danucci non sarà in panchina domenica.

Brindisi-Gravina, match valido per la ventesima giornata di Campionato di Serie D Girone H, in programma per Domenica 22 Gennaio alle ore 15.00 presso lo Stadio “Fanuzzi”, sarà diretto dal Signor Federico Muccignato della sezione di Pordenone.

Assistenti di gara il Signor Cristiano Annoni della sezione di Como e il Signor Usman Ghani Arshad della sezione di Bergamo.