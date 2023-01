Il Taranto su Antennasud Una buona notizia per i tifosi pugliesi. Fidelis Andria-Taranto, il derby in programma alle 17.30 di domenica 22 gennaio allo stadio “Degli Ulivi” e valido per la 23a Giornata del Girone C della Serie C, sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud 14.

Il Taranto su Antennasud

La telecronaca sarà, come di solito, a cura di Gianni Sebastio. Il primo collegamento partirà dalle 17.15.