Si rigioca a Noicattaro. Giustizia è fatta. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato di un gol fantasma fra Castellana e Noicattaro.



Oggi la svolta. L’arbitro, nel referto post-partita, ha chiarito tutto riportando di aver concesso una rete in favore del Castellana, inesistente.



In merito, il Giudice Sportivo ha decretato: “La ripetizione della gara in oggetto e di comminare a carico del Castellana l’ammenda di 300 euro per mancanza di lealtà sportiva”.