Ceglie Messapica, servizio straordinario di controllo del territorio. I Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni hanno denunciato in stato di libertà un 24enne di San Vito dei Normanni e un 18enne di Latiano, sorpresi alla guida delle auto con sintomi di ebbrezza alcolica, confermati dagli accertamenti sul posto eseguiti con l’etilometro. I Carabbinieri, hanno segnalato alla Prefettura nove giovani per detenzione di sostanze stupefacienti per uso personale, gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Complessivamente sono stati controllati 70 automezzi e identificate 108 persone, eseguite diverse perquisizioni, nonchè controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravenzioni al Codice della Strada.

