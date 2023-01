Giochi del Mediterraneo chi è pronto e chi no? Mancano poco più di tre anni all’appuntamento di giugno 2026 per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto.

Dal 13 al 22 Giugno 2026, Taranto ospiterà la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.

26 nazioni coinvolte, 27 discipline sportive e circa 4000 atleti: un evento che rende Taranto la capitale dello sport, dell’inclusione, della solidarietà e della fratellanza, oltre che del mare.

Nell’estate del 2019, quando ci fu l’assegnazione dei Giochi a Taranto, si coglievano soddisfazione e ottimismo. Taranto aveva ottenuto un grande riconoscimento sportivo. E analoga positività c’è stata anche nei mesi scorsi, con la consegna della bandiera con tre cerchi olimpici dei Giochi dalla città algerina di Orano, che ha ospitato la diciannovesima edizione dell’evento. Ora, invece, giustamente emergono dubbi, timori, perplessità. I Giochi del Mediterraneo sono troppo importanti. Tra gli iter e le difficoltà oggettive di una così grande impresa, i progetti progrediscono settimana dopo settimana, anche in questo periodo festivo. Almeno per il capoluogo Ionico, seppur forte ritardo sul cronoprogramma l’invito alla unità su tutti i punti di vista è fondamentale.

La significatività della manifestazione, sia chiaro, potrà portare solo benefici a tutto il territorio. Oltre Taranto, 19 comuni affiancheranno il Capoluogo Ionico, epicentro della manifestazione, ospitando gare e allenamenti di varie discipline. Si tratta dei Comuni di Lecce, Brindisi, Conversano, Ginosa, Grottaglie, Martina Franca, Massafra, Mottola, Fasano, Conversano, Castellaneta, Leporano, Montemesola, Pulsano, San Giorgio Jonico e Avetrana, metteranno a disposizione stadi e Palasport. Mancano poco più di tre anni all’appuntamento di giugno 2026 molte strutture però sono inesistenti o non idonee. Per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026, il Fondo Sviluppo e Coesione ha stanziato 150 milioni di euro per impianti e infrastrutture. L’opportunità di una bella figura nella capacità di organizzare, gestire e creare i Giochi del Mediterraneo è troppo importante, forse la sfida delle infrastrutture va rivalutata verso chi è già pronto ho ha dimostrato nel tempo la capacità dei essere lungimiranti.

I Giochi del Mediterraneo, saranno la stella del Sud. Un biglietto da visita Internazionale non solo in chiave sportiva ma anche infrastrutturale e organizzativa. Ci si augura di fare una Vera figura dei Giochi verso la nuova Gioventù.