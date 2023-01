Giovinazzo, “Borgo Infernum” omaggia il Sommo poeta Dante

Teatro, danza, musica e spettacolo, narrazione nel centro storico di Giovinazzo.

“Borgo Infernum” andrà in scena nelle serate del 20 e 21 gennaio prossimi. Due serate uniche che stanno già attirando tante prenotazioni da tutta la Puglia.

«Borgo Infernum (Il cammino verso la sfera del fuoco) è una performance itinerante in cui i gironi danteschi tra poesia, musica, teatro e suggestione trovano la loro ambientazione più adatta tra le antiche mura di Giovinazzo. Le due date rappresentano il preludio alla tradizionale domenica dei fuochi. Con il Laboratorio urbano “Scuola Filippo Cortese” e il Carro dei Comici in scena si portano i versi più intensi del sommo poeta. Il Borgo diventa complice di una narrazione poetica nella quale il pubblico potrà trovare personaggi archetipi come Caronte, Paolo e Francesca, Conte Ugolino, Minosse, Ulisse ed altro ancora».

Venerdì 20 gennaio sono previsti due turni per questo tour all’interno dell’universo dantesco. Si inizia alle 17.30 con il ritrovo in piazza Umberto I e la partenza dell’itinerario è prevista per le 18.00. Il secondo ritrovo ci sarà invece alle 19.00, con partenza del giro alle 19.30

Nella giornata di sabato 21 gennaio sono invece organizzati tre differenti turni: il primo ed il secondo avranno gli stessi orari del venerdì (ritrovi alle 17.30 e 19.00 ed itinerari alle 18.00 ed alle 19.30), mentre il terzo appuntamento è fissato per le 20.30, con partenza per le 21.00.

L’itinerario è gratuito e ci si può prenotare chiamando i numeri 080/3031227 oppure 340 2538369.

In alternativa ci si può recare alla sede della Pro Loco di Giovinazzo, in piazza Umberto I il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.