“Nell’hotspot di Taranto condizioni disumane”. Il video denuncia

Nella giornata di ieri è pervenuto allo Slai cobas un video da parte di un immigrato situato all’interno dell’hotspot di Taranto, in cui vengono denunciate le condizioni di sovraffollamento, la mancata tutela legale, condizioni igienico-sanitarie inumane ( video visibile qui ).



“Lo giriamo agli organi competenti – si legge nel comunicato stampa – perché intervengano immediatamente, controllino e mettano fine a queste gravi situazioni denunciate. Noi siamo molto contenti sempre che la nostra citta’ e le Istituzioni accolgano i migranti, ma le loro condizioni di alloggio/no sovraffollameto, del mangiare, condizioni igieniche, diritti devono essere salvaguardate. Dopo le tremende sofferenze che hanno dovuto subire nei viaggi, alcuni nei campi lager, devono essere accolti nella nostra citta’ con tutta l’umanita’ necessaria.

Anche in passato la scrivente aveva segnalato pesantissime condizioni di vita presenti nell’hotspot, ma la situazione evidentemente non è cambiata e temiamo peggiorata; cosi’ come lo Slai cobas aveva denunciato le condizioni in cui l’Associazione “noi e voi”, che ci risulta gestisca anche l’hotspot di Taranto, teneva gli immigrati nei suoi centri di accoglienza.

A Taranto vi sono strutture libere in cui donne, bambini, uomini immigrati potrebbero stare degnamente. Chiediamo che si attrezzino, anche perchè sono prevedibili altri arrivi.

Invitiamo, pertanto, a intervenire e dare subito risposta a questo appello”.