Gossip C…Ostruiti: Lucarelli sì… Lucarelli no!

Gossip C…Ostruiti rubrica a cura di Vito Camposeo

Dopo le abbuffate natalizie ritorniamo più carichi che mai a parlare di tutto quello che ci interessa e questa volta lo faremo spettegolando su un programma targato RAI 1 ed in particolar modo su.. una giurata molto discussa!

Avete già capito di chi sto parlando?

Naturalmente di Ballando con le Stelle, varietà del sabato sera che da poco ha concluso la sua ultima edizione vedendo come vincitrice la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca al centro di non poche polemiche, dato il loro percorso a dir poco travagliato causato dall’infortunio della giornalista. Eppure cos’è che desta davvero il nostro interesse se non la temutissima Selvaggia Lucarelli, Miss “simpatia portami via”?

Selvaggia Lucarelli

Già al centro di numerosissime polemiche per la partecipazione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli e per l’affaire con Iva Zanicchi che in diretta le avrebbe dato della t… con scuse annesse, pare che la giornalista stia pensando di lasciare il programma che da anni la vede in veste di giurata. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano avrebbe pronunciato testuali parole: << Il mio stato d’animo è di liberazione. L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga>>. Mentre su un ipotetico addio rivela: << Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato ‘questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena’. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto>>.

Per quanto concerne il volere di Milly Carlucci e di tutta la squadra di Ballando non c’è alcun intenzione di voler mandar via la giornalista che sicuramente sta ragionando a mente calda anche se dice di non essere avvezza a farlo e che altresì, si dice pronta a confrontarsi con la produzione.

Per chi non avesse seguito il programma, ricordiamo che la Lucarelli si è anche palesata scontenta della vittoria di Luisella Costamagna in quanto avrebbe preferito che la coppia vincitrice fosse stata formata da qualcuno con un percorso solido e continuativo sin dalla prima puntata senza interruzioni di sorta o ripescaggi vari.

Non sarà che le ha dato fastidio il fatto che Luisella sia stata ripescata al posto del suo compagno Lorenzo?

Difatti i motivi per cui Biagiarelli non ha preso parte all’ultima puntata del varietà di ballo di Rai 1 pare siano riconducibili non solo alla sua eliminazione ma a qualcosa di ben più serio.

Il concorrente infatti avrebbe deciso di rifiutare ospitate varie per evitare di fomentare le polemiche in merito alla sua esclusione ma soprattutto come dichiarato dalla stessa Selvaggia sui social, perché vittima di accuse che avrebbero provocato shitstorm di un certo calibro ( come l’accusa secondo cui il giovane aitante barbuto sarebbe succube della Lucarelli o tacciato di essere un “ragazzotto” della rete privo di emozione che dovrebbe imparare da altri).

Tutto questo secondo Selvaggia avrebbe manipolato il pensiero del pubblico a casa che si sarebbe sentito poco propenso a votare in favore di Lorenzo lasciando spazio a concorrenti improponibili come la Zanicchi .

<< Il ballo non è più centrale, il programma è diventato un reality in cui si balla. Capisco che riempire quattro ore di diretta sia complicato, ma si è persa l’idea della sfida, la gara è diluita a tal punto che in dieci puntate sono uscite cinque coppie. Quando la Zanicchi arriva in finale, c’è qualcosa che non va >>.

In merito ai suoi colleghi giurati Selvaggia ritiene che i loro atteggiamenti di discordia nei suoi confronti siano in realtà frutto di rancore e livore passati e la partecipazione del suo compagno come concorrente ne è stata la prova del nove.

<< Lorenzo è stato il mezzo per colpire me.>>

L’unica di cui sembra aver sentito la mancanza è Roberta Bruzzone, con la quale aveva una complicità senza eguali.

Insomma cari amici, riuscirà la Lucarelli a sbollire la pentola della sua rabbia e a tornare carica come la sua natura vuole nella prossima edizione di Ballando o forse non la ritroveremo più? C’è chi parla infatti di una eventuale sostituta nella figura di Sara Di Vaira, ex ballerina del programma.

Il dilemma shakespeariano resta: Lucarelli si.. Lucarelli no?

Hasta la proxima