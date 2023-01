Lecce – Armi e droga, 15 arresti in Salento. Operazione antidroga della Polizia di Stato, in Salento. Gli agenti hanno dato esecuzione ad una misura nei confronti di 15 persone indagate (di cui 12 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), a vario titolo, per reati in materia di stupefacenti e armi, tentato omicidio, estorsioni, con l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini condotte dall’agosto 2019 dai carabinieri della sezione operativa del N.O.R. della Compagnia di Maglie, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno consentito di fare luce su una vasta compagine criminale, armata, perfettamente organizzata, in via continuativa nelle operazioni illecite. Nell’operazione sono impegnati oltre 120 Carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, con il concorso dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e le unità antidroga e anti-esplosivo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, supportate dall’alto da un velivolo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.

Gli accertamenti sono scattati nel 2019. Le successive indagini, supportate da servizi tecnici e attività dirette sul territorio, hanno messo in luce l’esistenza di distinte cellule criminali: una più ristretta, operante in Salento ed impegnata nel rifornire una più articolata e capillare, che immetteva sul mercato armi e droga.

Alla luce del quadro indiziario, il gip presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per 15 indagati e quella degli arresti domiciliari per altri 3.