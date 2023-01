Prima uscita dal Taranto

Come avevamo ribadito, per tesserare Rossetti, attaccante, si doveva liberare un posto nella rosa di Capuano.

Infatti, oggi, il Taranto Football Club 1927 comunica in via ufficiale che il calciatore Matteo Panattoni ha fatto rientro dal Pisa, società dalla quale era giunto in prestito.



Il club rossoblu ringrazia Matteo per l’impegno profuso in questi mesi di permanenza a Taranto e gli augura le migliori fortune personali e per il proseguo della sua carriera professionale.