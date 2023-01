Il Teatro Fusco nel ricordo di Pino Daniele il 5 gennaio

Teatro Fusco, i Friends For Pino per ricordare l’indimenticato cantautore napoletano

Il 5 gennaio la super serata con Gigi De Rienzo, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo per far rivivere le canzoni di Pino Daniele

L’assessore Marti: «Una serata eccezionale per iniziare il 2023 col botto»

Una festa, più che un concerto, costruita appositamente per il teatro tarantino, nata dalla volontà di celebrare il ricordo di un grande cantautore attraverso i suoi affetti più cari. Una festa, dunque, nella quale ricordare la musica di un mito assoluto della canzone italiana e napoletana, Pino Daniele, di cui il 4 gennaio ricorre il settimo anniversario dalla scomparsa.

Sul palco del Teatro comunale Fusco, giovedì 5 gennaio alle ore 21.00, saliranno gli amici storici del cantautore partenopeo, ovvero il bassista Gigi De Rienzo, il percussionista Tony Esposito e il pianista Ernesto Vitolo (insieme a tanti altri grandi strumentisti e vocalist), a formare la super band “Friends For Pino”. Protagonista sarà ovviamente il ricordo dell’autore di “Napul’è”, “Quanno chiove”, e tanti altri brani impressi nella memoria e nel cuore di tutta Italia e non solo. L’appuntamento fa parte del cartellone musicale 2022/23 che la storica arena tarantina ha allestito con il supporto dell’amministrazione comunale e del Teatro Pubblico Pugliese.

«Si tratta di una serata eccezionale – ha dichiarato l’assessore Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti –, in cui la genialità di autentici totem della musica italiana si fonde con il ricordo di uno dei più grandi cantautori nazionali, scomparso troppo presto. Apriamo col botto questo 2023 musicale, sicuri che anche il pubblico a teatro resterà ammaliato dalle sonorità e dall’eclettismo dei Friends For Pino».

Non solo una mera esecuzione dei più grandi successi di Pino Daniele, ma una vera e propria riproposizione degli episodi più belli e significativi dell’opera del grande cantautore e chitarrista napoletano. Insieme al trio De Rienzo-Esposito-Vitolo ci saranno anche la voce di Michele Simonelli, capace di affrontare questo immenso repertorio col giusto equilibrio fra l’amore per le esecuzioni originali e una forte e autonoma personalità, la chitarra di Franco Giacoia, raffinata e assolutamente a suo agio con i brani del cantautorato italiano, il sax di Jerry Popolo, artista versatile e con alle spalle giù numerose collaborazioni che spaziano dal jazz al pop, e la batteria di Claudio Romano, abile e poliedrica nell’interpretare più stili musicali. Un ventaglio di interpreti, insomma, molto eterogeneo, così come la stessa esperienza di Pino, ricca di spunti e di influenze.

«Pino Daniele ha compiuto un’autentica rivoluzione nel mondo della musica italiana – ha commentato Michelangelo Busco, direttore del Teatro comunale Fusco –, ricordare la sua figura è doveroso per comprendere pienamente la sua opera poliedrica e nomade, seppur incastonata alle pendici del Vesuvio. I Friends For Pino ci fanno iniziare l’anno con uno spettacolo senza precedenti, sono convinto che il pubblico si divertirà e si emozionerà».