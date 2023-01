BARI – La Befana Asi con le scarpe tutte rotte viene in auto o in moto portando doni e calze ai più piccoli. Ormai è una bella tradizione: la Befana dell’ASI apre nel migliore dei modi il nuovo anno del auto-moto storico con un pieno di passione solidale. Il 6 gennaio, infatti, il mondo degli appassionati di veicoli storici si accende grazie all’appuntamento. Per regalare un momento di gioia e spensieratezza, il serpentone di Babbo Natale e Befana, per il quinto anno non passerà inosservato per le vie di Bari. L’evento che fa parte di un tour nazionale organizzato da Automotoclub Storico Italiano (ASI). In collaborazione con Old Car Club e Porsche Club Puglia e tanti appassionati. Sarà svolto con il Patrocinio del Comune di BARI ed in collaborazione con l’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Bari.

0 Shares