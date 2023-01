Bari, Cheddira fa proseliti. Il Bari, presto non sarà solo Cheddira, in quanto ad espressione Marocco.

E’ ormai scoppiata l’era dei calciatori marocchini, dopo lo splendido mondiale della nazionale nord-africana. Anche il Lecce, come annotiamo in calce a questo articolo, sta acquisendo gesta di un altro calciatore di prestigio del Marocco.

Dall’Audace Cerignola, presto potrebbe arrivare l’attaccante Ismail Achik. Presente nella rosa dei cerignolesi da più di due anni. Grandi qualità messi in mostra in serie D e confermate in questo scorcio di campionato in serie D. Attendiamo conferme dal Gallia.

