FOGGIA – Incendi dolosi in città.

Nel quartiere Cep, alla periferia sud di Foggia, quattro cassonetti sono stati incendiati uno dopo l’altro. L’incidente è avvenuto nella notte: in poco più di due ore, sono stati dati alle fiamme quattro cassonetti di viale Kennedy e zone limitrofe.

Sul posto è dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza l’area ed evitando danni collaterali alle auto e alle abitazioni vicine. Sull’accaduto indagano i carabinieri: non c’è dubbio che dietro l’incendio ci fosse la stessa mano. Informazioni preziose per rintracciare l’identità del “piromane” possono venire dalla visione dei filmati delle telecamere della zona.