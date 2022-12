Durante le feste natalizie aveva trasformato la sua abitazione in un market della droga

Taranto – Spaccio di cocaina, arrestato. I carabinieri durante i controlli della città, si sono resi conto di un insolito via vai in un zona del centro, molta gente non del capoluogo, che si recavano in un edificio, per poi lasciare di fretta la città.

Insospettiti hanno intensificato il controllo, ed hanno notato un uomo che dopoessere stato contattato da automobilisti li conduceva nel suo appartamento.

Scattato il blitz nella abitazione dell’uomo hanno trovato ben nascosti circa 200 grammi di cocaina, l’occorrente per confezionare le dosi, una grossa somma di danaro, probabilmente frutto dello spaccio.

Arrestato è stato condotto al carcere di via Magli