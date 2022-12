Decisione della Cassazione

Bari – Imu anche per l’aeroporto. La cassazione ha deciso, ribaltando le decisioni della commissione tributaria regionale, che in primo e in secondo grado, aveva annullate le cartelle dell’amministrazione comunale.

I Parcheggi, gli esercizi commerciali non sono esenti dal pagamento dell’Imu, che dovranno versare circa tre milioni di euro alle casse comunali.