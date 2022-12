Taranto – Finisce pari a reti bianche col Monopoli

Una partita senza storia dove difficilmente si può annoverare un vero tiro in porta da ambo le parti. A dire il vero, si può ricordare il pre partita , dato che c’erano stati, per alcuni minuti, problemi con l’illuminazione. Per il resto, tanto nervosismo in campo e numerosi cartellini gialli. Alla fine, auguri per tutti e saluti, per un ritorno in campo il sette di Gennaio 2023.

Foto Maffucci G.

Taranto: Vannucchi; Evangelisti, Manetta, Formiconi; Mastromonaco, Chapi Romano (46’ Guida), Labriola (53’ Provenzano), Mazza, Ferrara; Antonio Romano; Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Maiorino, Vona, Brandi, La Monica. All. Capuano.

Monopoli: Vettorel; De Santis (35’ Fornasier, 84’ Cascella), Drudi, Bizzotto; Viteritti, Hamlili, Vassallo (84’ Piccinni), Manzari (70’ Corti); Rolando; Fella, Starita. Panchina: Avogadri, Dibenedetto, Montini, Radicchio. All. Pancaro.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Stefano Galimberti di Seregno e Giacomo Monaco di Termoli. IV: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Ammoniti: Hamlili, Vassallo, Drudi, Fella, Bizzotto, Pancaro (M); Manetta, Ferrara, Mastromonaco, Provenzano (T).

Espulsi: in panchina, al 32’ De Carne, team manager del Monopoli. Al 58’ Labriola.

