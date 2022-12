Materiale di origine sconosciuta detenuto illegalmente

Lecce: la Polizia di Stato sequestra un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici. In data 19 dicembre 2022, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, hanno denunciato a piede libero un 51enne leccese per detenzione illegale di artifizi pirotecnici e materiale esplodente.

I fatti:

Nel pomeriggio del 19 dicembre u.s. gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce unitamente al personale del Nucleo Artificieri della Polizia di Frontiera di Brindisi, nel corso di specifici servizi finalizzati al contrasto della produzione e vendita di materiali esplodenti e giochi pirici del genere proibiti, soprattutto in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, all’interno di uno stabile, ove è stata accertata l’illecita detenzione ed occultamento di materiale esplodente illegalmente detenuto. Nel corso dell’operazione di P.G. sono stati rinvenuti e sequestrati artifici pirotecnici per un peso complessivo di circa una tonnellata.

L’ingente quantitativo di artifizi pirotecnici e materiale esplodente, a causa della pericolosità della merce in sequestro trattandosi appunto di artifizi pirotecnici di varie categorie sia classificate che sconosciute e numerosi manufatti artigianali, d’intesa con l’A.G., veniva affidato in Giudiziale Custodia ad una ditta specializzata per tali tipo di stoccaggi.

Sono in corso ulteriori accertamenti di P.G. finalizzati ad accertare le responsabilità penali su eventuali soggetti che poi avrebbero immesso sul mercato clandestino il materiale sequestrato.