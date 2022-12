Taranto – Prisma, attiva la prevendita per la gara contro la Top Volley Cisterna

La Gioiella Prisma Taranto Volley comunica che è attiva la prevendita dei tagliandi relativi all’incontro, valevole per la seconda giornata di ritorno di Superlega Credem Banca, contro la Top Volley Cisterna. L’incontro si terrà lunedì 26 dicembre alle 18.00 presso il PalaMazzola.

I tagliandi saranno acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B, il Bar Coffee Time sito in via Principe Amedeo 172 o tramite il circuito EtesTicketing, raggiungibile dal sito www.etes.it.

PREZZI GIOIELLA PRISMA TARANTO –TOP VOLLEY CISTERNA

– Intero 17 €

– Ridotto 12 € (12-18 anni e over 65)

– Ridotto universitari 12 € (acquistabile SOLO presso il punto vendita “Pausa Caffè” e previa presentazione del libretto universitario. Sarà possibile usufruire della suddetta promozione solo per i tagliandi del settore N del PalaMazzola. Iniziativa estendibile anche ad un accompagnatore).

– Ridotto Bambino 3 € (3-11 anni) —