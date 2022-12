Bari – Tragico incidente domestico: morta anziana signora

Adelfia (BA) – Tragico incidente domestico: morta anziana signora. Rinvenuto in casa il cadavere di una 94enne nel centro storico di Adelfia, in via Petruzzi, zona Montrone. L’ipotesi più accreditata dai carabinieri per ricostruire la tragedia, è quella della caduta accidentale, purtroppo dalle tragiche conseguenze.

Proseguono comunque gli accertamenti dei carabinieri avviati dopo che l’anziana è stata trovata esanime nella sua abitazione, dopo aver ricevuto la chiamata dalla titolare del fruttivendolo che consegnava la spesa a domicilio.

Quello che si configura al momento come un incidente domestico, è avvenuto 48 ore fa. I rilievi svolti dai carabinieri, al momento farebbero escludere ipotesi diverse dall’incidente domestico, e le cause della morte sarebbero probabilmente dovute ad una caduta accidentale della donna che avrebbe urtato violentemente la testa. L’anziana signora è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue. L’abitazione è stata sottoposta a sequestro in modo da completare i rilievi di polizia scientifica che possano ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.