Alberto Profeta a Martina Franca per il Concerto di Natale 2022. Un grande concerto al quale si potrà partecipare solo prenotando

Alberto Profeta è uno dei più grandi tenori italiani e si esibirà in un Concerto di Natale a Martina Franca nella Basilica Pontificia di San Martino.

Hongmei al Concerto di Natale (Foto Anton Pio Rubino)

Quest’anno vorremmo farvi il regalo più bello che abbiate mai ricevuto nella vostra vita. E’ possibile? Si, è possibile.

Abbiamo deciso di regalarvi un Concerto di Natale straordinario per festeggiare i 22 anni di Puglia Press con Alberto Profeta, uno dei più grandi tenori al mondo che sarà accompagnato da quattro coriste e tre musicisti.

Da molti anni il nostro direttore Antonio Rubino sta sostenendo il progetto “I Bambini del Giardino del Congo” di Padre Laurent Falay Lwanga un frate francescano congolese residente in Italia.

Negli ultimi anni, grazie ad alcune manifestazioni organizzate tra le quali La Girandola, Il Vero Santa Claus, siamo riusciti a raccogliere diverse migliaia di euro con le quali sono state realizzate diverse opere nell’orfanotrofio del Congo.

Padre Laurent

Lo scorso anno con il Concerto di Natale al quale partecipò Hongmei il più grande soprano cinese che ha cantato all’apertura della Porta Santa al Vaticano, durante il Giubileo del 2000, con Papa Giovanni Paolo II e quest’anno con Alberto Profeta, uno dei più grandi tenori italiani tenuto a battesimo da Luciano Pavarotti e Fernando Bandera, ma il suo palmaresse è ricco di successi ottenuti in tutto il mondo.

Grazie all’amicizia con il direttore Antonio Rubino, nata molti anni fa quando agli inizi della sua carriera partecipò a Portici d’Estate in una edizione tenutasi a Taranto, Alberto Profeta ha accettato di fare un grande concerto di Natale a Martina Franca nella Basilica Pontificia di San Martino. Ma non sarà da solo, con lui quattro coriste e tre musicisti: piano, viola e violino.

Alberto Profeta a Martina Franca per il Concerto di Natale 2022 eseguirà un repertorio interamente natalizio, tranne qualche eccezione con delle canzoni famose tra le quali Hallelujah di Cohen, Adeste Fidelis, White Christmas /bianco Natale, Happy Christmas, Cantique de noel/ Holy night, Mamma, Tu scendi dalle stelle, So this is Christmas, non ti scordar di me, Stille Nacht, Jingle bells, Panis Angelicus, Brani di Morricone, Astro del ciel.

La capienza nella Basilica è molto limitata, pertanto bisognerà prenotare il proprio posto a sedere. Coloro che assisteranno al Concerto potranno fare una donazione direttamente a Padre Laurent sulla sua Post evolution.

Non c’è alcun costo del biglietto, ma solo una promessa di donazione direttamente a Padre Laurent Falay Lwanga

Le prenotazioni del postoa sedere possono essere fatte allo 0804800600 o al 3934600600. Quest’anno Puglia Press Vi regala un grande concerto per i suoi 22 anni.